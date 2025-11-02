В Мексике мэра города Уруапан застрелили во время празднования Дня мертвых

В Мексике во время празднования традиционного местного праздника День мертвых застрелили мэра города Уруапан (штат Мичоакан) Карлоса Мансо. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Совет безопасности Мексики.
По данным мексиканских правоохранителей, трагедия произошла в центре города. Двоих исполнителей убийства уже удалось задержать, еще один из них погиб.
Ранее Карлос Мансо многократно получал угрозы от местных криминальных банд. Преступники ополчились на него из-за его бескомпромиссной борьбы против картелей.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также сообщила, что застреленный мэр Карлос Мансо находился под федеральной защитой.
Ранее KP.RU писал, что кандидата на пост мэра в Мексике застрелили в прямом эфире на митинге.
Также TikTok-блогера в Мексике застрелили во время прямой трансляции.
А мировое сообщество уже признало Мексику одной из самых опасных стран для журналистов. Так, год назад здесь за сутки застрелили сразу двух журналистов.