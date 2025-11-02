В Ростове появится новый автобусный маршрут до нового кладбища

Сейчас пассажирские перевозки к территории кладбища осуществляются по маршруту № 452 «с. Большие Салы — г. Ростов-на-Дону», который обслуживается автобусами среднего класса. В минтрансе добавили, что раньше, для повышения качества транспортного обслуживания, на этом направлении увеличили количество рейсов.