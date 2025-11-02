В Ростове появится новый автобусный маршрут до нового кладбища

До конца 2025 года в донской столице планируют запустить еще один автобусный маршрут, который будет курсировать до нового кладбища «Ростовское». Соответствующую информацию подтвердили в министерстве транспорта региона.
Сейчас пассажирские перевозки к территории кладбища осуществляются по маршруту № 452 «с. Большие Салы — г. Ростов-на-Дону», который обслуживается автобусами среднего класса. В минтрансе добавили, что раньше, для повышения качества транспортного обслуживания, на этом направлении увеличили количество рейсов.
Новый маршрут № 180 «г. Ростов-на-Дону (Покровский храм) — п. Темерницкий — Ростовское кладбище» планируется открыть по итогам проведения конкурсных процедур, которые должны состояться до конца текущего года.
В ведомстве также отметили, что продление маршрутов до Центрального рынка признано нецелесообразным, поскольку это создаст дополнительную нагрузку на улично-дорожную сеть города.