Reuters: США готовятся восстановить военную базу недалеко от Венесуэлы

Американские военные начали модернизацию военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, которая была закрыта более 20 лет назад. Вероятно, это указывает на подготовку военного плацдарма у берегов Венесуэлы. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки.