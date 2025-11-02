Reuters: США готовятся восстановить военную базу недалеко от Венесуэлы

Американские военные начали модернизацию военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, которая была закрыта более 20 лет назад. Вероятно, это указывает на подготовку военного плацдарма у берегов Венесуэлы. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки.
— Военные Соединенных Штатов модернизируют давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен холодной войны в Карибском бассейне, предполагающее подготовку к длительным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы, — указано в материале.
Строительные работы на базе стартовали 17 сентября. Специалисты провели замену покрытия рулежных дорожек, что свидетельствует о подготовке к активным полетам военной авиации. В то же время усиливается инфраструктура в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, расположенных в 800 километрах от Венесуэлы.
Как сообщает агентство, наращивание военного присутствия в регионе стало крупнейшим с 1994 года, когда США провели операцию «Поддержать демократию» на Гаити. Пентагон пока не прокомментировал публикацию агентства.
Среди вооружений, которые Вашингтон может направить против Венесуэлы, по данным Washington Post — группировки до 16 тысяч человек, стратегические бомбардировщики B-52 и истребители F-35, восемь военных кораблей, атомная подводная лодка и судно особого назначения.
31 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой о срочной военной помощи: он запросил защитные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты.