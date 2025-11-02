Кабмин присвоил Сочи статус курорта федерального значения

Территория, которой присвоен новый статус, занимает 351 081,05 гектара. Её границы чётко определены в приложении к постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Ранее кабмин утвердил список курортов федерального значения и лечебно-оздоровительных местностей. В список вошли 55 курортов, а также курортный регион и лечебно-оздоровительная местность, расположенная в Новгородской области между озёрами Ужин и Валдайское.
