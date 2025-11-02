Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителей обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост

Вводятся новые правила для водителей, пересекающих Крымский мост: с полуночи 2 ноября при прохождении досмотра им предстоит заполнять анкету. Об этом сообщает Mash.

Источник: Life.ru

По данным Telegram-канала, в анкете нужно будет указать данные об автомобиле, включая марку, модель, государственный номер и тип двигателя (электротяга). Если выяснится, что автомобиль является электромобилем или гибридом, водителя проинформируют о запрете проезда по мосту для таких машин и направят на сухопутный маршрут.

Ранее стало известно, что с 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, на участке дороги А-290 Новороссийск — Керчь (от развязки на станицу Тамань до моста), согласно распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева. Автомобилистам рекомендовано воспользоваться сухопутным маршрутом через Таганрог до Джанкоя.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше