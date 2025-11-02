Калининградские чиновники объяснили, почему не будет остановки электричек в Холмогоровке

«Калининградская пригородная пассажирская компания провела исследования по вопросу обустройства остановки. Пока делать там остановку не планируют, так как удаленность предлагаемого железнодорожного остановочного пункта от окраины частного сектора поселка Холмогоровка составляет примерно 500 метров, от центра максимальной концентрации населения (Холмогоровка Новая) — около двух километров. Прогнозируемый среднесуточный пассажиропоток может колебаться и составит ориентировочно от 5 до 9 человек на поезд. По данным железной дороги, остановка в Холмогоровке увеличит время в пути и существенно изменит расписание поездов в этом и других направлениях. Сейчас остановку в этом месте не планируют обустраивать», — подчеркнули в ведомстве.