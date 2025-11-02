Калининградские чиновники объяснили, почему не будет остановки электричек в Холмогоровке

Остановку электричек в посёлке Холмгоровка Зеленоградского района делать нецелесообразно. Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области на странице губернатора во «ВКонтакте».
В ведомстве ответили на предложение местного жителя оборудовать в Холмогоровке остановку для электропоездов светлогорского направления. По его мнению, это позволит решить транспортные проблемы быстрорастущего посёлка.
В региональном мининфраструктуры отметили, что вопрос был рассмотрен специалистами.
«Калининградская пригородная пассажирская компания провела исследования по вопросу обустройства остановки. Пока делать там остановку не планируют, так как удаленность предлагаемого железнодорожного остановочного пункта от окраины частного сектора поселка Холмогоровка составляет примерно 500 метров, от центра максимальной концентрации населения (Холмогоровка Новая) — около двух километров. Прогнозируемый среднесуточный пассажиропоток может колебаться и составит ориентировочно от 5 до 9 человек на поезд. По данным железной дороги, остановка в Холмогоровке увеличит время в пути и существенно изменит расписание поездов в этом и других направлениях. Сейчас остановку в этом месте не планируют обустраивать», — подчеркнули в ведомстве.
Житель Холмогоровки не согласился с аргументами чиновников. По его мнению, в случае оборудования остановки пассажиров будет гораздо больше: «Автобус стоит дорого, “Ласточка” дешевле. Явно больше, чем в том же Романово, где вообще никто не выходит».
