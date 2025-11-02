Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без окон и дверей: волгоградцы жалуются на недоделанные остановки

Жители Кировского района Волгограда ждут не дождутся, когда закончится замена остановок.

Источник: читателей V102.RU

Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, поначалу они обрадовались, когда на остановках стали возводить современные павильоны. Однако, утверждают горожане, работы забуксовали и с лета на объектах не наблюдается никакого движения.

— Сделали только один каркас — ни стен, ни крыши. Летом мы от жары мучились, а сейчас ни от дождя не спрячешься, ни от ветра, — констатируют волгоградцы. Такие каркасы сейчас можно наблюдать на Углу Парка, на Авангарде, на Руднева и других остановках района. В администрации Волгограда, впрочем, горожан обнадежили.

— Работы по комплексному восстановлению дорожных объектов в Кировском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут завершены до конца осени, — заверили в мэрии.