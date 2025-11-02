Без окон и дверей: волгоградцы жалуются на недоделанные остановки

— Сделали только один каркас — ни стен, ни крыши. Летом мы от жары мучились, а сейчас ни от дождя не спрячешься, ни от ветра, — констатируют волгоградцы. Такие каркасы сейчас можно наблюдать на Углу Парка, на Авангарде, на Руднева и других остановках района. В администрации Волгограда, впрочем, горожан обнадежили.