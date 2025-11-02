Без окон и дверей: волгоградцы жалуются на недоделанные остановки

Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, поначалу они обрадовались, когда на остановках стали возводить современные павильоны. Однако, утверждают горожане, работы забуксовали и с лета на объектах не наблюдается никакого движения.
— Сделали только один каркас — ни стен, ни крыши. Летом мы от жары мучились, а сейчас ни от дождя не спрячешься, ни от ветра, — констатируют волгоградцы. Такие каркасы сейчас можно наблюдать на Углу Парка, на Авангарде, на Руднева и других остановках района. В администрации Волгограда, впрочем, горожан обнадежили.
— Работы по комплексному восстановлению дорожных объектов в Кировском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут завершены до конца осени, — заверили в мэрии.