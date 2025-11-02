В США заявили о планах провести субкритические испытания ядерного оружия

Американская сторона планирует провести субкритические испытания ядерного оружия. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщил глава Министерства энергетики Крис Райт.
Чтобы не провоцировать панику, министр отдельно подчеркнул, что речь идет не о ядерных взрывах в привычном понимании.
— Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв, — пояснил Райт в эфире Fox News.
До этого стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил Министерству войны США начать испытания ядерного оружия. В то же время американский лидер заявлял, что Вашингтон ведет с Россией переговоры по ядерному разоружению. Он добавил, что позднее назовет время и место проведения испытаний ядерного оружия.
