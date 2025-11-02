В США заявили о планах провести субкритические испытания ядерного оружия

— Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами, когда вы тестируете все остальные части ядерного оружия, чтобы убедиться в том, что они выдают нужную геометрию и могут инициировать ядерный взрыв, — пояснил Райт в эфире Fox News.