Шейнбаум заявила, что убитый мэр Уруапана находился под федеральной охраной

Карлос Мансо был застрелен во время празднования Дня мёртвых.

Источник: Аргументы и факты

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что убитый мэр города Уруапан в штате Мичоакан Карлос Мансо находился под федеральной защитой на момент нападения. Об этом она написала в социальной сети X*, выразив соболезнования семье и близким погибшего.

«Сегодня я созвала заседание Совета национальной безопасности, чтобы обеспечить поддержку Мичоакану и не допустить безнаказанности. Руководители региональных подразделений Минобороны и Национальной гвардии поддерживали контакт с мэром, который находился под федеральной защитой», — рассказала Шейнбаум.

Как сообщает издание El Universal, Мансо был известен своими жёсткими заявлениями о борьбе с преступностью и ранее получал угрозы от криминальных группировок, включая наркокартель «Новое поколение Халиско». Он имел охрану из сотрудников Национальной гвардии и местной полиции, мэр неоднократно обращался к федеральным властям с просьбой усилить меры безопасности.

Мансо был застрелен в субботу в центре Уруапана во время празднования Дня мёртвых. В результате нападения двое подозреваемых задержаны, третий убит.

* Соцсеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.