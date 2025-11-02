Шейнбаум заявила, что убитый мэр Уруапана находился под федеральной охраной

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что убитый мэр города Уруапан в штате Мичоакан Карлос Мансо находился под федеральной защитой на момент нападения. Об этом она написала в социальной сети X*, выразив соболезнования семье и близким погибшего.
«Сегодня я созвала заседание Совета национальной безопасности, чтобы обеспечить поддержку Мичоакану и не допустить безнаказанности. Руководители региональных подразделений Минобороны и Национальной гвардии поддерживали контакт с мэром, который находился под федеральной защитой», — рассказала Шейнбаум.
Как сообщает издание El Universal, Мансо был известен своими жёсткими заявлениями о борьбе с преступностью и ранее получал угрозы от криминальных группировок, включая наркокартель «Новое поколение Халиско». Он имел охрану из сотрудников Национальной гвардии и местной полиции, мэр неоднократно обращался к федеральным властям с просьбой усилить меры безопасности.
Мансо был застрелен в субботу в центре Уруапана во время празднования Дня мёртвых. В результате нападения двое подозреваемых задержаны, третий убит.
