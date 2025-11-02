Шейнбаум заявила, что убитый мэр Уруапана находился под федеральной охраной

Как сообщает издание El Universal, Мансо был известен своими жёсткими заявлениями о борьбе с преступностью и ранее получал угрозы от криминальных группировок, включая наркокартель «Новое поколение Халиско». Он имел охрану из сотрудников Национальной гвардии и местной полиции, мэр неоднократно обращался к федеральным властям с просьбой усилить меры безопасности.