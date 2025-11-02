Наслаждаемся последними теплыми деньками перед похолоданием: В Молдове пока аномальные для ноября +18 градусов

Что же, наслаждаемся последним теплом этого года и начинаем готовиться к холодам. Расскажем, какая погодка нас ожидает завтра, 3 ноября.
Ночью синоптики нам прогнозируют до 12 градусов выше ноля, утром столбик термометра упадет еще на градус.
Днем — роскошная погода, до +18 градусов. Будет переменная облачность и без осадков. Вечером ожидается до 13 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 10−11 метров, а относительная влажность — 60%.
Уже во вторник, 4 ноября, температура воздуха опустится до +12 градусов, в последующие дни температура воздуха составит максимум 13 градусов тепла.
