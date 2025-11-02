«Краснодар» обыграл «Спартак» в скандальном матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» в 14-м туре Российской Премьер-лиги на своем стадионе обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1. В первом тайме на 10-й минуте нападающий «быков» Джон Кордоба забил гол в ворота спартаковского вратаря Максименко после того, как Эдуард Сперцян исполнил штрафной удар, однако ВАР после двухминутного изучения игрового эпизода взятие ворот отменил из-за того, что Кордоба оказался в офсайде.