«Краснодар» обыграл «Спартак» в скандальном матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» в 14-м туре Российской Премьер-лиги на своем стадионе обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1. В первом тайме на 10-й минуте нападающий «быков» Джон Кордоба забил гол в ворота спартаковского вратаря Максименко после того, как Эдуард Сперцян исполнил штрафной удар, однако ВАР после двухминутного изучения игрового эпизода взятие ворот отменил из-за того, что Кордоба оказался в офсайде.
На 18-й минуте полузащитник «Краснодара» Александр Черников открыл счет. Сразу после этого главный тренер «Спартака», сербский специалист Деян Станкович получил очередную желтую карточку от арбитра матча Кирилла Левникова из-за несогласия с действиями судей встречи. Помимо него четыре футболиста «Спартака» также получили желтые карточки по ходу первой сорокапятиминутки.
Во втором тайме после грубой ошибки обороны «Спартака» возле своих ворот Джон Кордоба отправил второй мяч в сетку, сделав счет 2:0.
На 88-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален нападающий «Краснодара» Джон Кордоба за нарушение на защитнике «Спартака» Руслане Литвинове. На 84-й минуте Кордоба получил первую «желтую» за то, что разбил до крови бровь Литвинову в борьбе за мяч.
На 90-й минуте спартаковец Ливай Гарсия забил мяч в ворота «Краснодара», который в этой игре защищал Станислав Агкацев.
В компенсированное время за вторую желтую карточку арбитр Левников удалил с поля полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто. Хозяева матча заканчивали игру вдевятером.
Победив «Спартак», «Краснодар» снова возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-лиги.
Перед началом матча пресс-служба «Спартака» опубликовала фотографию автобуса команды с разбитым окном, сообщив, что по дороге на стадион в Краснодаре в стекло попал неизвестный предмет, о чем было сообщено делегату матча от РПЛ.