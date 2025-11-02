Ричмонд
Райт: США проведут субкритические взрывы на испытаниях ядерного оружия

Глава Минэнерго США Крис Райт заявил о проведении ядерных испытаний со взрывами, которые не порождают цепную реакцию.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты проведут субкритические взрывы в рамках испытаний ядерного оружия. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в воскресенье, 2 ноября.

«Испытания, о которых мы говорим, это тестирование систем. Это не ядерные взрывы, а то, что называется субкритическими взрывами», — отметил он в интервью телеканалу Fox News.

Субкритические взрывы, которые намерены провести США в ходе испытаний, не порождают цепную ядерную реакцию. Райт также отметил, что в рамках мероприятий пройдет тестирование отдельных частей ядерного оружия на способность выдавать нужную геометрию для инициирования взрыва.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении вице-президента США Джея Ди Вэнса, что испытания ядерного оружия необходимы Вашингтону, чтобы убедиться, что оно функционирует и работает должным образом.

