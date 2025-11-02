Три жены, три сына и неповторимая харизма: человеку-мему Сергею Дружко — 57

Личная жизнь Дружко напоминает драму больше, чем его же телепередачи. Первый брак с Мариной Сосненко оказался катастрофой, которая имела долгосрочные последствия для всех участников семейной драмы. От этого брака в 2006 году родился сын Евгений. Но уже через год супруги разошлись, и произошло то, что редко случается — суд оставил ребенка с отцом. Марина Сосненко не только развелась, но и потеряла родительские права, не оспаривая судебного решения. Странная история, которая никогда не была полностью раскрыта. После развода бывшая жена Дружко переехала в Санкт-Петербург и вскоре встала на путь, о котором мало кто мог бы предположить. Она влюбилась в Алексея Шерстобитова по прозвищу «Леша-солдат» — человека, осужденного за двенадцать убийств и приговоренного к двадцати трем годам заключения. В 2016 году они поженились прямо в колонии, облачившись в наряды гангстеров 1930-х годов. Это была история, которая выглядела как сценарий к психологическому триллеру.