WhatsApp вслед за Telegram ввёл вход через электронную почту для россиян

WhatsApp предложил российским пользователям возможность регистрироваться через электронную почту. Два дня назад похожую функцию представил Telegram.

Мессенджер предлагает функцию привязки электронной почты к учётной записи. Это позволяет пользователям входить на новых устройствах, подтверждая свою личность кодом доступа. Данная возможность универсальна и доступна как в мобильных, так и в десктопных версиях приложения.

Раньше для доступа к WhatsApp использовались номер телефона или QR-код.

Ранее сообщалось, что в российском мессенджере MAX зарегистрировались 50 млн человек. Среднесуточный охват пользователей в октябре превысил 19 миллионов. Наибольшее количество активных пользователей зафиксировано 22 октября — более 22,5 миллиона человек за сутки.

