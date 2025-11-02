Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поспорили на красной дорожке

На премии «Золотой граммофон» супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поспорили прямо на красной дорожке. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Небольшой конфликт возник из-за разногласий по поводу того, кто отвечает за выбор одежды артиста. Юлия Ковальчук уверенно заявила, что сама занимается гардеробом мужа. В ответ Чумаков возмутился и заявил, что ситуация не так проста.
— Что значит покупаешь мне одежду? Это не совсем так. Ты просто чаще бываешь в магазинах, потому что ты — девушка. Увидела красивую рубашку — купила. Такое бывает, но это не значит, что ты покупаешь мне всю одежду. Моя главная задача — купить пакеты, — в шутку сказал артист.
Кроме того, Чумаков признался, что пока не знает, что подарить супруге на день рождения, который состоится 12 ноября. По его словам, удивить жену — задача не из легких, передает Telegram-канал.
Пара Ковальчук и Чумакова всегда считалась крепкой. Однако еще в начале марта 2025 года на канале ведущей Светланы Бондарчук вышло интервью со звездной парой, которое вызвало резонанс и волну споров в Сети. Зрителей неприятно удивила история знакомства супругов, которой поделился Чумаков, а также его заявление, что он — абьюзер. Подробнее о том, как познакомились супруги, и об истории их любви — в материале «Вечерней Москвы».