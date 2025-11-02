Священник назвал блудниками всех, кто живет в сожительстве

В законодательстве РФ нет понятия «гражданский брак». Под этим термином обычно понимают сожительство, в рамках которого мужчина и женщина живут друг с другом без официальной регистрации в ЗАГСе. Юридически отношения не являются браком и у пары нет законных прав и обязанностей друг перед другом.