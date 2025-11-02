«Вам ехать или шашечки?» О логике США на примере Карибского кризиса

По его словам, повторить то, что сделал Никита Хрущев, нельзя. «Тогда можно было США испугать появлением ракет, они жили в полной уверенности, что их территория недосягаема. Даже во Вторую мировую войну они ведь ничем не рисковали, японцы какие-то шарики воздушные пускали с привязанными шашками динамита и все. А тут впервые они поняли, что их могут убивать в массовом порядке, на их территории может быть война реальная. Это их испугало. С тех пор выросли поколения, которые знают, что США стратегически уязвимы. Сама по себе угроза от ядерного оружия их не пугает сейчас, тем более что они прекрасно понимают, что мы не нажмем на кнопку, мы не сумасшедшие, как и мы понимаем, что они не нажмут, пока у них нет стопроцентной уверенности, что им в ответ не прилетит (а такой уверенности у них нет)», — заметил он.