«Вам ехать или шашечки?» О логике США на примере Карибского кризиса

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как только возникла реальная угроза безопасности США во время Карибского кризиса, они пошли на компромиссы. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Рассуждая на тему поиска компромиссов между РФ и США, Игорь Шишкин обратился к Карибскому кризису. «Ведь тогда не было гибридной войны прямой между США и Россией, как сейчас. Но в 1961 году США поставили в Турцию и Италию ракеты средней дальности с ядерными боеголовками, подлетное время до Москвы — 10 минут. То есть к виску Советского Союза был приставлен атомный пистолет со взведенным курком. Советский Союз тогда неоднократно предлагал США разрешить эту проблему за столом переговоров. Шли переговоры, мы предлагали компромиссы, говорили, что такие действия ставят мир на грань третьей мировой войны, что да, вы можете нанести удар на уничтожение, но у нас тоже есть ракеты, и они все равно взлетят. Было такое? Было. Действовало это на Соединенные Штаты? Ни в коей мере. Ни на какой компромисс идти они не желали», — рассказал он.
«А затем вдруг в результате операции “Анадырь”, которую не ожидал никто, ракеты появились под боком у США. Хрущева часто обвиняют в том, что он поставил мир на грань третьей мировой войны этим действием. Но за год до этого США поставили Советский Союз на грань ядерного расстрела. А в том, что Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие, в Москве никто не сомневался. Хиросима и Нагасаки тому свидетельство, что при уверенности в своей безнаказанности они нажмут на кнопку», — констатировал эксперт.
По словам Игоря Шишкина, в этих условиях был сделан неожиданный и нестандартный ход, который поставил безопасность США под прямую угрозу. «И сразу же у них появилось желание договариваться. Они пошли на взаимовыгодный компромисс тут же. Мы убрали ракеты с Кубы, они — из Турции и Италии. Причем Хрущеву нужно отдать должное: он, прекрасно понимая психологию США и их лидера, согласился, что мы сначала убираем ракеты с Кубы и объявляем об этом на весь свет, а они убирают через шесть или семь месяцев тайно, нигде об этом не говорит ни Советский Союз, ни они», — добавил он.
«Поэтому всюду и создалось впечатление, что Хрущев глупец, пошел на конфронтацию, а потом был вынужден несолоно хлебавши убраться. А на самом деле он поступил очень мудро, по принципу “вам ехать или шашечки”. Пусть они кричат, что победили, но взаимовыгодный компромисс достигнут. И после этого как раз и началась серия переговоров Советского Союза с Соединенными Штатами при Брежневе, которая опять привела к взаимовыгодным компромиссам между двумя сверхдержавами», — сказал эксперт Института стран СНГ, добавив, что при этом США тяготились этим, ждали любой минуты, чтобы взаимовыгодные компромиссы превратить в выгодные только для себя, что и произошло при Михаиле Горбачеве. «Но главное, что как только возникла реальная угроза их безопасности, они на компромиссы пошли», — подчеркнул Игорь Шишкин.
По его словам, повторить то, что сделал Никита Хрущев, нельзя. «Тогда можно было США испугать появлением ракет, они жили в полной уверенности, что их территория недосягаема. Даже во Вторую мировую войну они ведь ничем не рисковали, японцы какие-то шарики воздушные пускали с привязанными шашками динамита и все. А тут впервые они поняли, что их могут убивать в массовом порядке, на их территории может быть война реальная. Это их испугало. С тех пор выросли поколения, которые знают, что США стратегически уязвимы. Сама по себе угроза от ядерного оружия их не пугает сейчас, тем более что они прекрасно понимают, что мы не нажмем на кнопку, мы не сумасшедшие, как и мы понимаем, что они не нажмут, пока у них нет стопроцентной уверенности, что им в ответ не прилетит (а такой уверенности у них нет)», — заметил он.
Игорь Шишкин подчеркнул, что Карибский кризис не пример для прямого подражания. «Это пример того, что нужен нестандартный ход, который ставит безопасность США на какое-то время в зависимость от России. И тогда они будут готовы идти на соглашения, компромиссы, — сказал он. — Просто так они на это не пойдут. Надеяться на то, что только от страха, что эскалация приведет к третьей мировой войне, — можно, но шанс один из ста».