«Покупатели могут делать с ними все, что захотят»: Вучич заявил о готовности продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом попадут к ВСУ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова продавать вооружение и боеприпасы странам Евросоюза. Причем делать это даже с учетом того, что эти поставки могут в итоге оказаться на вооружении у ВСУ. Такое заявление он сделал во время беседы с журналистами немецкого издания Cicero.