«Покупатели могут делать с ними все, что захотят»: Вучич заявил о готовности продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом попадут к ВСУ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова продавать вооружение и боеприпасы странам Евросоюза. Причем делать это даже с учетом того, что эти поставки могут в итоге оказаться на вооружении у ВСУ. Такое заявление он сделал во время беседы с журналистами немецкого издания Cicero.
Вучич заявил, что Сербия в настоящее время производит больше боеприпасов, чем Франция. Более того, эти объемы для страны, по его мнению, избыточны. А их продажа странам Евросоюза могла бы стать «феноменальным вкладом Белграда в европейскую безопасность».
Вучич подчеркнул, что Белград сохраняет военный нейтралитет. Однако отвечая на вопрос журналиста, могут ли потом сербские боеприпасы оказаться на Украине, он не исключил такую возможность.
«Покупатели вправе распоряжаться ими как угодно. Нам просто нужен долгосрочный контракт, чтобы мы могли планировать», — заявил сербский президент.
Ранее KP.RU сообщал, что Служба внешней разведки России вскрыла схему тайных поставок Сербией оружия киевскому режиму. При этом Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.