«Краснодар» обыграл «Спартак» и вернул себе лидерство в РПЛ

Забитыми голами в составе победителей отличились Александр Черников (18-я минута) и Джон Кордоба (59-я). В то же время среди проигравших отметился Ливай Гарсия (90-я). Футболисты «Краснодара» одержали четвертую победу подряд в РПЛ.