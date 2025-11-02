Ричмонд
«Краснодар» обыграл «Спартак» и вернул себе лидерство в РПЛ

Футболисты «Краснодара» одержали четвертую победу подряд в РПЛ.

Источник: Аргументы и факты

Футболисты клуба «Краснодар» со счетом 2:1 обыграли представителей московского «Спартака» в матче 14-го утра Российской премьер-лиги (РПЛ), пишет ТАСС.

Забитыми голами в составе победителей отличились Александр Черников (18-я минута) и Джон Кордоба (59-я). В то же время среди проигравших отметился Ливай Гарсия (90-я). Футболисты «Краснодара» одержали четвертую победу подряд в РПЛ.

«“Краснодар” возглавил турнирную таблицу РПЛ, у команды в активе 32 очка. “Спартак” остался на шестой строчке, набрав 22 очка», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что «Спартак» впервые в истории выиграл женский чемпионат России по футболу.