Минсвязи Беларуси работает над снятием ограничения интернета при въезде в Россию

Первый замглавы Министерства связи и информатизации Беларуси Павел Ткач сказал в эфире телеканала СТВ, что госорган ведет работу с Россией относительно решения по снятию блокировки интернета при въезде в РФ.
Напомним, не так давно Россия ввела суточную блокировку интернета и СМС в роуминге — это затронуло и белорусов. И как только «белорусский номер» зарегистрируется в российской сети, интернет и СМС будут заблокированы на 24 часа.
В свою очередь, Ткач отметил, что решение России было «несколько неожиданным» как для Минсвязи Беларуси, так и для российского регулятора сферы.
«Решение принимали органы, ответственные за национальную безопасность, — сказал первый замминистра, добавив: — К сожалению, сейчас очень часто используются для управления теми же беспилотными летательными аппаратами устройства, которые с использованием SIM-карт управляются».
Павел Ткач говорит, что голосовая связь остается для въезжающих в Россию без ограничений, но вместе с тем остается и ряд вопросов:
«Конечно, это много, особенно если мы понимаем, что человек приезжает всего на сутки, он только остается с голосовой связью. С одной стороны, ты можешь позвонить родственникам, сказать: “Все хорошо, я приехал” — но, к сожалению, мы уже живем не только голосовой связью».
Первый замминистра связи говорит, что ведется работа с регулятором России:
«Надеемся, что мы сможем выработать решение, чтобы все-таки максимально быстро снять это ограничение».
