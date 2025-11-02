Американцы готовят плацдарм: США возрождают заброшенную военную базу вблизи Венесуэлы

Согласно источнику, речь идет о работах по модернизации на военно-морской базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Изменения в ее инфраструктуре, по данным Reuters, были замечены на снимках со спутников. На базе уже начали асфальтировать покрытие, ведущее к взлетно-посадочной полосе для самолетов.