Американцы готовят плацдарм: США возрождают заброшенную военную базу вблизи Венесуэлы

Соединенные Штаты хотят возобновить работу бывшей военной базы вблизи Венесуэлы, чтобы подготовить плацдарм для возможных операций в регионе. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Армия США модернизирует давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском море», — говорится в сообщении.
Согласно источнику, речь идет о работах по модернизации на военно-морской базе Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Изменения в ее инфраструктуре, по данным Reuters, были замечены на снимках со спутников. На базе уже начали асфальтировать покрытие, ведущее к взлетно-посадочной полосе для самолетов.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении The Washington Post, что США хотят усилить свое военное присутствие у берегов Венесуэлы. Численность военной группировки в регионе может достичь 16 тысяч человек.