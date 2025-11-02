Ричмонд
ТЦК мобилизовал единственного в городе Прилуки механика по лифтам

Местные жители сообщили, что лифты теперь не работают.

Источник: Аргументы и факты

В Прилуках в Черниговской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали единственного во всем городе механика по лифтам, пишет Telegram-канал украинского издание «Страна» со ссылкой на местных жителей.

«Теперь, по данным местных жителей, по всему городу лифты не функционируют. Сообщается, что лишь несколько лифтов продолжают работать “на страх и риск”», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске сотрудники ТЦК во время проведения мобилизационных мероприятий используют автомобиль скорой помощи.