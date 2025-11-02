Прокурор Бекко: Ограбление Лувра совершили «мелкие преступники», а не профессионалы

Ограбление Лувра было совершено «мелкими преступниками» из неблагополучного района Парижа, а не профессиональными членами организованных группировок. По информации прокурора города Лор Бекко, задержанные ранее имели судимости лишь за мелкие кражи.
— Это не совсем обычная преступная деятельность (…) но это тот вид преступной деятельности, который мы обычно не связываем с высшими эшелонами организованной преступности, — сказала Бекко.
Изначально французские СМИ выдвинули предположение, что грабители были мелкими ворами, после того как стало известно, что во время бегства они уронили самую ценную драгоценность — корону императрицы Евгении, выполненную из золота, изумрудов и бриллиантов. Кроме того, они оставили на месте преступления инструменты и другие вещи, на которых могут быть их ДНК, передает The Guardian.
В настоящее время задержаны четверо человек. Хотя изначально сообщалось о семи подозреваемых, трех из них выпустили из-под стражи. Украденные драгоценности так и не нашли. Предполагается, что грабители пытались через даркнет продать экспонаты охранной фирме из Израиля CGI Group. Как идет расследование этого громкого ограбления — в материале «Вечерней Москвы».