Прокурор Бекко: Ограбление Лувра совершили «мелкие преступники», а не профессионалы

Изначально французские СМИ выдвинули предположение, что грабители были мелкими ворами, после того как стало известно, что во время бегства они уронили самую ценную драгоценность — корону императрицы Евгении, выполненную из золота, изумрудов и бриллиантов. Кроме того, они оставили на месте преступления инструменты и другие вещи, на которых могут быть их ДНК, передает The Guardian.