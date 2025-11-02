Mash: При въезде на Крымский мост водители будут заполнять анкету

При въезде на Крымский мост водителям потребуется заполнить анкету, в которой необходимо указать тип автомобиля. Это правило вступит в силу с полуночи 3 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В анкете нужно будет указать марку, модель и государственный номер автомобиля, а также отметить, имеет ли машина электрическую тягу. Уточняется, что анкеты будут заполняться во время проверки на сканере и при ручном досмотре.
Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят, говорится в публикации.
О запрете на проезд гибридных автомобилей и электромобилей стало известно 30 октября. Постановление, подписанное губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, вступит в силу 3 ноября. Для такого транспорта, а также грузовых автомобилей, которым тоже запретили проезд по мосту со стороны региона, доступен альтернативный сухопутный маршрут.
Причиной для введения ограничений на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стали рекомендации антитеррористической комиссии.