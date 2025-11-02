Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Стамбуле в результате ДТП с мотоциклом погиб турецкий актер Энгин Чаглар

В Стамбуле мотоциклист сбил 85-летнего турецкого актера Энгина Чаглара, врачам не удалось спасти артиста.

Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно источникам, инцидент произошел в минувшую субботу, 1 ноября, в нескольких десятках метров от дома Чаглара. Водитель мотоцикла на большой скорости сбил актера, в результате чего он получил серьезные травмы.

Чаглар был экстренно доставлен в медучреждение, однако медикам не удалось спасти его жизнь. На момент смерти артисту было 85 лет.

В СМИ также сообщили, что ДТП произошло незадолго до знаменательного события — на следующей неделе Чаглару должны были вручить почетную награду от фонда Filmsan за достижения в области турецкого кинематографа.

Ранее KP.RU сообщал, что в возрасте 92-х лет умер французский актер и звезда фильма «Утомленные солнцем» Андре Умански.