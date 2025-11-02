В Стамбуле в результате ДТП с мотоциклом погиб турецкий актер Энгин Чаглар

Турецкий актер Энгин Чаглар погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно источникам, инцидент произошел в минувшую субботу, 1 ноября, в нескольких десятках метров от дома Чаглара. Водитель мотоцикла на большой скорости сбил актера, в результате чего он получил серьезные травмы.
Чаглар был экстренно доставлен в медучреждение, однако медикам не удалось спасти его жизнь. На момент смерти артисту было 85 лет.
В СМИ также сообщили, что ДТП произошло незадолго до знаменательного события — на следующей неделе Чаглару должны были вручить почетную награду от фонда Filmsan за достижения в области турецкого кинематографа.
