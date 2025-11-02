WhatsApp* начал просить российских пользователей указать электронную почту

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Metа, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) начал внедрять новую функцию для пользователей из России. Так, пользователи стали замечать уведомление о необходимости привязать к мессенджеру свою электронную почту. Она требуется для дальнейшей авторизации и восстановления доступа к аккаунту. Уведомление об этом появляется у пользователей из России в интерфейсе приложения над списком всех остальных чатов. Об этом сообщает телеграм-канал «Код Дурова», отмечая, что такая функция у WhatsApp* появилась вслед за Telegram.
Отмечается, что новая функция должна упростить пользователям процесс входа в аккаунт в ситуациях, когда доступ к SMS и звонкам для верификации может оказаться по какой-либо причине ограниченным. Такую же возможность начал предлагать своим пользователям буквально на днях и мессенджер Telegram. Одной из причин стал сбой доставки СМС-сообщений, необходимых для регистрации в сервисах, о котором стало известно вечером 30 октября.
Ранее о сложившейся ситуации писали «Известия». Опрошенные изданием эксперты отмечали, что сбой с доставкой СМС для регистрации в Telegram не стал сколько-нибудь серьезной проблемой для пользователей из РФ. По словам специалистов, переход на цифровые каналы, а том числе электронную почту, позволяет сервисам существенно снизить зависимость от СМС-аутентификации.
