WhatsApp* начал просить российских пользователей указать электронную почту

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Metа, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) начал внедрять новую функцию для пользователей из России. Так, пользователи стали замечать уведомление о необходимости привязать к мессенджеру свою электронную почту. Она требуется для дальнейшей авторизации и восстановления доступа к аккаунту. Уведомление об этом появляется у пользователей из России в интерфейсе приложения над списком всех остальных чатов. Об этом сообщает телеграм-канал «Код Дурова», отмечая, что такая функция у WhatsApp* появилась вслед за Telegram.