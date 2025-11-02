Зачем нужно ядерное оружие на самом деле, рассказал эксперт

Эксперт обратил внимание, что какой именно должен быть ход — это искусство и ответственность руководителей государств. «В 1962 году Хрущев такой ход нашел (речь про разрешение Карибского кризиса. — Прим. БЕЛТА), и он был связан с ядерным оружием. Но это не значит, что только с ядерным оружием можно этот ход повторить. Нужно найти болевую точку Соединенных Штатов и на нее очень сильно надавить. Так, чтобы там, а не здесь, думали перешла Россия через красную черту или нет и как нам реагировать, если Россия перейдет через нее. Мы три года чертили эти красные черточки. На них это не действовало. Может быть, пора, чтобы они начали чертить их?» — сказал Игорь Шишкин. -0-