Зачем нужно ядерное оружие на самом деле, рассказал эксперт

Эксперт Института стран СНГ подчеркнул, что ядерное оружие — система сдерживания, а не оружие нападения. «Оно нам нужно для того, чтобы по нам не жахнули ядерным оружием».

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ядерное оружие не является оружием нападения. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА сказал эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Рассуждая о реакции США на появление ракеты «Буревестник», Игорь Шишкин отметил: «Для них принципиально ничего не меняется. Наша система “Авангард” не сметет Соединенные Штаты? Сметет. А стратегические ракеты “Сармат”? А наши более старые, еще стоящие на вооружении’Воеводы»? Они это прекрасно знают. Этот принцип взаимного уничтожения уже в подкорке сидит, всем ясен и понятен и в Соединенных Штатах, и у нас".

«Орешнику» в Беларуси быть! Тищенко о реакции Запада на планы по боевому дежурству ракетного комплекса.

Эксперт Института стран СНГ подчеркнул, что ядерное оружие — система сдерживания, а не оружие нападения. «Оно нам нужно для того, чтобы по нам не жахнули ядерным оружием. Не было бы у нас его, США, ни минуты не сомневаясь, превратили бы нашу территорию в радиоактивную пустыню, правда, не всю, потому что ресурсы им добывать было бы нужно», — обратил внимание он.

«Поэтому когда я говорю, что должно быть создано условие, ставящее безопасность США под угрозу, это не новая ядерная ракета, — сказал Игорь Шишкин. — И они, и мы прекрасно понимаем природу ядерного оружия, что оно не позволяет окончательно решить американцам русский вопрос, а русским — американский».

Эксперт обратил внимание, что какой именно должен быть ход — это искусство и ответственность руководителей государств. «В 1962 году Хрущев такой ход нашел (речь про разрешение Карибского кризиса. — Прим. БЕЛТА), и он был связан с ядерным оружием. Но это не значит, что только с ядерным оружием можно этот ход повторить. Нужно найти болевую точку Соединенных Штатов и на нее очень сильно надавить. Так, чтобы там, а не здесь, думали перешла Россия через красную черту или нет и как нам реагировать, если Россия перейдет через нее. Мы три года чертили эти красные черточки. На них это не действовало. Может быть, пора, чтобы они начали чертить их?» — сказал Игорь Шишкин. -0-

