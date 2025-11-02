Ричмонд
«Джиган — ребенок Самойловой»: психолог на пальцах объяснила разрыв рэпера с супругой и дала прогноз

Отношения рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой носят характер «ребенок — мать». Несмотря на вероятный развод, не исключено, что пара в будущем сможет вновь сойтись. Такое мнение высказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Психолог заявила, что Джиган для Самойловой — еще один ребенок.

«Для Джигана Оксана — не только жена и женщина, и мать его детей, но и его “собственная мать”. Потому что я вижу здесь такие детско-материнские отношения, и, скорее всего, Джиган просто еще один ребенок в этой большой-большой семье», — сказала психолог Марианна Абравитова. Ее слова приводит «Пятый канал».

Психолог отметила, что у пары есть шансы на примирение, так как они уже не раз проходили через подобные кризисы. По ее словам, для Джигана просить прощения у супруги — привычная модель поведения, однако в этот раз ему пришлось написать песню с извинениями. Абравитова не исключает, что дело дойдет до развода, но считает, что такие пары могут сходиться и расходиться бесконечно, поэтому она не удивится, если звезды в будущем снова поженятся.

Ранее URA.RU сообщало, что Джиган и Оксана Самойлова подали в суд документы на развод в начале октября, а 16 октября Оксана официально подтвердила расставание. Рэпер не явился на судебное заседание по разводу, не виделся с супругой с 20 сентября. Адвокат Джигана сообщил, что пара подала ходатайство о трехмесячном сроке на примирение, которое будет рассмотрено судом 17 ноября.