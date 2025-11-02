«Джиган — ребенок Самойловой»: психолог на пальцах объяснила разрыв рэпера с супругой и дала прогноз

Психолог отметила, что у пары есть шансы на примирение, так как они уже не раз проходили через подобные кризисы. По ее словам, для Джигана просить прощения у супруги — привычная модель поведения, однако в этот раз ему пришлось написать песню с извинениями. Абравитова не исключает, что дело дойдет до развода, но считает, что такие пары могут сходиться и расходиться бесконечно, поэтому она не удивится, если звезды в будущем снова поженятся.