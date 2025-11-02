Ричмонд
В Германии заявили о высоком уровне террористической опасности в стране

Зампредседателя ХДС/ХСС Гюнтер Крингс заявил, что любой, кто планирует теракты в Германии, не должен сохранять статус защищенного лица.

Источник: Аргументы и факты

Глава МВД Германии Александер Добриндт заявил о высоком уровне террористической опасности в стране после задержания в Берлине подозреваемого в планировании теракта, пишет ТАСС.

«Задержание в Берлине в очередной раз показывает, что уровень угрозы терроризма в Германии, хотя и абстрактный, тем не менее высок», — заявил Александер Добриндт.

Он добавил, что подозреваемый находился в Германии с 2023 года. Специалисты своевременно распознали действия, которые указывали на подготовку теракта.

При этом, как заявил зампредседателя фракции ХДС/ХСС Гюнтер Крингс, любой, кто планирует теракты в Германии, не должен сохранять статус защищенного лица. По его словам, таких людей следует лишать права на проживание в стране.

Ранее сообщалось, что в Германии призвали продолжить расследование подрыва газопроводов «Северный поток».

