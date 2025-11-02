«Ъ»: Власти Парижа разыграют в лотерею старинные надгробия

Жители Парижа смогут подать заявку на участие в необычном розыгрыше, в котором победители получат старинные надгробия на известных кладбищах города — Пер-Лашез, Монпарнасе и Монмартре. Владелец сможет оформить захоронение на срок в 5, 10 лет или даже навсегда, сообщает «Коммерсантъ».
Этот проект, одобренный Парижским советом, направлен на сохранение ветшающих памятников. Он предоставляет жителям возможность приобрести собственное место упокоения в центре столицы, где новые захоронения давно невозможны. Сама инициатива была анонсирована городскими властями накануне Хэллоуина.
Город столкнулся с нехваткой мест на старых кладбищах и предложил жителям своеобразный обмен: реставрируя старинные памятники, они получают право на организацию семейной могилы под этим памятником — на срок 10, 30, 50 лет или даже навсегда. Однако для бессрочного владения необходимо будет постоянно заботиться о могиле.
Первые адреса, где будут разыгрываться памятники, будут объявлены 3 ноября в полдень по парижскому времени. В первый поток включили десять памятников на кладбище Пер-Лашез, десять — на Монмартре и десять — на Монпарнасе. При этом участвовать смогут только парижане.
Власти города подчеркивают, что проект является экспериментальным, и его результаты будут представлены Совету Парижа в 2026 году. Если идея окажется успешной, возможно, другие французские города последуют примеру столицы, говорится в материале.
