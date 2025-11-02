Эксперт назвала продукты, сильнее всего окрашивающие зубную эмаль

Красящие вещества в таких продуктах, как помидоры, ягоды, фруктовые соки, чай, кофе и красное вино, оказывают наиболее выраженное влияние на потемнение зубной эмали. Об этом рассказала британский стоматолог Ханна Кинселла из Школы стоматологии Университета Ливерпуля изданию Daily Mail.
По её словам, эти продукты содержат высокую концентрацию кислот, которые размягчают и истончают эмаль, делая её более пористой, и создавая микротрещины и углублениями, в которые легко проникают пигменты.
«Красное вино и помидоры богаты антоцианами и танинами — природными пигментами, которые особенно прочно оседают на повреждённой эмали и вызывают стойкое окрашивание», — пояснила Кинселла.
Особенно активно окрашивают зубы малина, черника, чай и кофе. Стоматолог также рекомендовала ограничить употребление клюквенного, апельсинового и гранатового соков, которые также содержат много сахара, стимулирующего рост бактерий, выделяющих разрушающие эмаль кислоты.
Что касается чая и кофе, то их танины придают напиткам тёмный оттенок и могут придавать зубам сероватый или даже зеленоватый налёт. Полностью отказываться от них не обязательно, но для снижения риска появления пятен можно добавлять молоко, которое помогает нейтрализовать пигменты и уменьшить их воздействие на эмаль.