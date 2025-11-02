Звезда «Кадетства» Елена Захарова отмечает юбилей: фотогалерея актрисы

2 ноября отмечает юбилей российская актриса театра и кино Елена Захарова. Звезде «Кадетства» исполняется 50 лет. Елена Игоревна Захарова родилась в Москве. В детстве она занималась в танцевальном ансамбле «Буратино» и ходила на классический балет. После школы она поступила в Щукинское училище на курс Евгения Симонова. Еще во время учебы она получила приглашение сыграть в одном из спектаклей Театра Луны, куда впоследствии и пришла на постоянную работу. В ее фильмографии более ста ролей в кино и телесериалах, наиболее полюбились зрителям ее Полина Сергеевна в «Кадетстве» и «Кремлевских курсантах». Актриса также много участвует в различных телешоу и снимается в рекламе. Елена Захарова воспитывает дочь, а про личную жизнь говорит, что слишком много работает и на нее не остается времени. «Надо, наверное, пересмотреть свое отношение к этому, а то останусь без отношений», — сказала она журналистам.