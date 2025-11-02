В сентябре стало известно, что командование украинской армии бросило штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады, которые попали в окружение в Юнаковке Сумской области. До этого появилась информация о том, что украинские командиры бросили в контратаку на Харьковском направлении группу солдат, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных препаратов. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет.