Командиры украинских подразделений занимаются перепродажей автомобилей, приобретенных для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) на средства пожертвований, и присваивают полученные от этого деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
— В то время, как отдельные подразделения ВСУ испытывают огромные проблемы с логистикой, а граждане Украины отдают последние гроши на «сборы для ВСУ», командиры медийных подразделений зарабатывают на продаже автомобилей, — приводит слова источника ТАСС.
Автомобили, купленные для ВСУ, сразу же появляются на интернет-ресурсах по продаже подержанных автомобилей, говорится в материале.
В сентябре стало известно, что командование украинской армии бросило штурмовиков 47-й отдельной механизированной бригады, которые попали в окружение в Юнаковке Сумской области. До этого появилась информация о том, что украинские командиры бросили в контратаку на Харьковском направлении группу солдат, которые, предположительно, находились под воздействием психотропных препаратов. В результате огневого воздействия весь личный состав группы уничтожен, выживших нет.