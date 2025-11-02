Депутат: озвученная в Минске идея об альтернативной валюте заставила западных политиков поволноваться

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озвученное Президентом Беларуси Александром Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности предложение об альтернативной валюте заставило западных политиков поволноваться. Это отметила в комментарии корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Ирина Довгало.
«Выступление главы нашего государства на международной конференции по евразийской безопасности абсолютно, несомненно, произвело настоящий фурор», — считает депутат.
Ирина Довгало предположила, что у части политиков, особенно западных, после озвученного решения взмок лоб, потому что глава государства явно заставил их задуматься. «Особенно по вопросам, которые касаются сохранности золотовалютных резервов, и вопросам, которые касаются альтернативной валюты, — уточнила она. — Очень интересные замечания были высказаны главой государства. Буквально как кол были вбиты с конкретной аргументацией».
Депутат уверена, что политики по косточкам будут раскладывать четыре обозначенных предложения Беларуси для продвижения мирной повестки. Она добавила, что попирать международные нормы никто никому не позволял. Попирать суверенитет стран непозволительно, подчеркнула Ирина Довгало.
Депутат акцентировала внимание, что Президент Беларуси как человек, который является гарантом Конституции, за суверенитет своей страны и каждого ее гражданина будет стоять горой. А состоявшаяся конференция была не просто разговором ради разговора — это конференция ради результата, сказала она, выразив уверенность, что так и будет. -0-