Депутат: озвученная в Минске идея об альтернативной валюте заставила западных политиков поволноваться

Депутат акцентировала внимание, что Президент Беларуси как человек, который является гарантом Конституции, за суверенитет своей страны и каждого ее гражданина будет стоять горой. А состоявшаяся конференция была не просто разговором ради разговора — это конференция ради результата, сказала она, выразив уверенность, что так и будет. -0-