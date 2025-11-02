Reuters: Турция повысила импорт нефти Ирака и Казахстана из-за санкций против РФ

Турция увеличила закупки нефти из Ирака и Казахстана, а также ряда других стран, на фоне западных санкций в отношении России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы в Турции сократили поставки российской нефти, перейдя на импорт сырья из других стран. Причиной стали санкции, введенные против нефтяной промышленности РФ.
Так, турецкий НПЗ SOCAR Turkey Aegean Refinery приобрел четыре партии нефти у Ирака, Казахстана и других поставщиков. Предприятие Tupras также увеличило импорт нероссийской нефти. Как считает источник, один из заводом НПЗ впоследствии может отказаться от закупок сырья из РФ.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Bloomberg, что экспорт нефти из России стремится к рекорду, несмотря на давление со стороны Запада. За последние четыре недели объем морских поставок сырья достиг максимума за почти 2,5 года.