Reuters: Турция повысила импорт нефти Ирака и Казахстана из-за санкций против РФ

Так, турецкий НПЗ SOCAR Turkey Aegean Refinery приобрел четыре партии нефти у Ирака, Казахстана и других поставщиков. Предприятие Tupras также увеличило импорт нероссийской нефти. Как считает источник, один из заводом НПЗ впоследствии может отказаться от закупок сырья из РФ.