«Серьезный повод задуматься»: психолог раскрыла подноготную унизившего жену Тарасова

Бывший футболист Дмитрий Тарасов снова угодил в скандал. В Сети обсуждают и критикуют его поведение на видео, на кадрах которых он спорит с женой Анастасией Костенко. Бывшая модель, родившая спортсмену четверых детей, получила укор от супруга за то, что позволила себе долго спать. В ответ Костенко заявила, что еще не восстановилась после появления на свет четвертого ребенка, но это не побудило мужчину сбавить обороты. Психолог Ирина Добродская в разговоре с URA.RU подтвердила опасения окружающих: Тарасов действительно агрессивно нападет на жену.