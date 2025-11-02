Ричмонд
Священник Островский заявил, что состояние гражданского брака является верным блудом

Священник Павел Островский осудил состояние гражданского брака и охарактеризовал его как «верный блуд». По его словам, сожитель не является мужем, поскольку муж — это тот, кто взял на себя обязательства и сделал предложение.

— Сожитель — это не муж, потому что муж — это человек, который взял на себя обязательства, сделал предложение. Потом вас объявили мужем и женой: не сами себя объявили, а общество объявило — и церковь это признает, — приводит его слова «Радио Sputnik».

В российском законодательстве отсутствует понятие «гражданский брак». Этот термин обычно обозначает сожительство, при котором мужчина и женщина живут вместе без официальной регистрации в ЗАГСе. Юридически такие отношения не считаются браком, и у пары нет законных прав и обязанностей друг перед другом.

Несколько дней назад Островский связал демографические проблемы в России с разводами и стремлением к личному комфорту. По его словам, борьба с абортам не улучшит демографию, поскольку если россияне не смогут прерывать беременность искусственным способом, они начнут использовать средства контрацепции и отказываться от детей, что сохранит проблему деторождения на прежнем уровне.