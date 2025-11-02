Ричмонд
Reuters: США начали готовить плацдарм для атаки на Венесуэлу

Американцы восстанавливают военную базу в Пуэрто-Рико.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты ведут подготовку потенциального плацдарма для возможных военных операций в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

Речь идёт о модернизации заброшенной со времён Холодной войны бывшей военно-морской базы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. С сентября там начались масштабные строительные работы. Также расчищаются и заново асфальтируются рулежные дорожки, ведущие к взлётно-посадочной полосе.

«Это указывает на подготовку к длительным операциям, которые могли бы поддержать возможные действия внутри Венесуэлы», — говорится в сообщении.

Кроме того, США расширяют инфраструктуру гражданских аэропортов в Пуэрто-Рико и на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова), что также может быть связано с усилением военного присутствия в регионе.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне обвинил Вашингтон в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.

Накануне шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США нанесли новый удар по судну, которое якобы применялось для наркоторговли в Карибском море.

