Reuters: США начали готовить плацдарм для атаки на Венесуэлу

Соединённые Штаты ведут подготовку потенциального плацдарма для возможных военных операций в Венесуэле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков.
Речь идёт о модернизации заброшенной со времён Холодной войны бывшей военно-морской базы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. С сентября там начались масштабные строительные работы. Также расчищаются и заново асфальтируются рулежные дорожки, ведущие к взлётно-посадочной полосе.
«Это указывает на подготовку к длительным операциям, которые могли бы поддержать возможные действия внутри Венесуэлы», — говорится в сообщении.
Кроме того, США расширяют инфраструктуру гражданских аэропортов в Пуэрто-Рико и на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова), что также может быть связано с усилением военного присутствия в регионе.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро накануне обвинил Вашингтон в попытках развязать "войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна.
Накануне шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США нанесли новый удар по судну, которое якобы применялось для наркоторговли в Карибском море.