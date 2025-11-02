Вучич: Нейтральная Сербия продает ЕС оружие, которое могут направить на любые цели

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны, заключающие соглашение с Белградом о покупке оружия, могут использовать его по своему усмотрению. Так он ответил на вопрос журналистов из издания Cicero о том, готова ли Сербия поставлять боеприпасы Украине.
— Я не хочу иметь репутацию человека, который поставляет боеприпасы воюющим сторонам. Сербия придерживается военного нейтралитета, но открыта к сотрудничеству с армиями Европы. После покупки боеприпасов новые владельцы могут направить их на любые цели, — пояснил он.
Такой ответ Вучич дал на вопрос о возможности передачи оружия, приобретенного у Сербии, Украине.
Еще в мае представители Службы внешней разведки России сообщили, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять Украине боеприпасы и снаряды для гаубиц, реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия. Однако позже Вучич лично заверил, что планирует блокировать сделки при наличии вероятности отправки сербских боеприпасов на украинскую территорию.
В конце декабря 2024 года Вучич позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому для обсуждения двустороннего сотрудничества. При этом уже в феврале Сербия поддержала антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по Украине.