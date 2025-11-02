Вучич: Нейтральная Сербия продает ЕС оружие, которое могут направить на любые цели

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что европейские страны, заключающие соглашение с Белградом о покупке оружия, могут использовать его по своему усмотрению. Так он ответил на вопрос журналистов из издания Cicero о том, готова ли Сербия поставлять боеприпасы Украине.