Ограбление внушительней, чем воришки: вот кто мог стоять за кражей драгоценностей из Лувра

За нашумевшим ограблением Лувра могут стоять «мелкие воришки». Об этом сообщает издание Agence France-Presse со ссылкой на заявление главного прокурора Парижа.
«Считается, что за грандиозной кражей драгоценностей в Лувре стоят мелкие преступники», — говорится в материале источника.
Отмечается, что двое из подозреваемых по делу о краже драгоценностей из Лувра являются семейной парой с детьми. Телеканал France Info со ссылкой на свои источники также сообщает, что двое подозреваемых, которым представлены обвинения в ограблении, ранее были судимы за кражу в Париже, которая произошла в 2015 году.
Ранее KP.RU сообщал, что злоумышленники похитили из Лувра французские императорские драгоценности, общая стоимость которых составляет порядка 200 млн евро. При этом украденные музейные экспонаты даже не были застрахованы.