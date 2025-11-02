Ограбление внушительней, чем воришки: вот кто мог стоять за кражей драгоценностей из Лувра

Отмечается, что двое из подозреваемых по делу о краже драгоценностей из Лувра являются семейной парой с детьми. Телеканал France Info со ссылкой на свои источники также сообщает, что двое подозреваемых, которым представлены обвинения в ограблении, ранее были судимы за кражу в Париже, которая произошла в 2015 году.