Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) увольняются с военной службы за деньги. Об этом в воскресенье, 2 ноября, рассказал доброволец батальона имени Максима Кривоноса, созданного из экс-солдат украинской армии, с позывным Белый.
Так, одного военнослужащего ВСУ, призванного на службу по мобилизации, «комиссовали» на год. Боец, в свою очередь, утверждал, что заплатил за это четыре тысячи долларов.
Подобная схема уклонения от службы в рядах ВСУ действовала при участии командования подразделения и территориальных центров комплектования, передает РИА Новости.
Тем временем командиры украинских подразделений занимаются перепродажей автомобилей, приобретенных для нужд ВСУ на средства пожертвований, и присваивают полученные от этого деньги.
По данным издания Berliner Zeitung, на Украине завели почти 290 тысяч уголовных дел против бойцов ВСУ, которые самовольно оставили части. Имеются свидетельства о том, что даже эта статистика сильно занижена.
Кроме того, в рядах украинской армии на Харьковском направлении зафиксирована вспышка геморрагической лихорадки.