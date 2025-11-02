Курганский губернатор Шумков назвал муниципалитеты, которые стали примером развития

Ранее URA.RU сообщало, что правительственная комиссия, выезжающая в муниципалитеты, создана не для наказаний, а для поддержки и обучения местных управленцев. Об этом заявил Вадим Шумков. По его словам, к ответственности привлекают лишь тех чиновников, кто долго не исполняет обязанности и явно не хочет работать. Шумков отметил, что управленческая культура в регионе ранее деградировала из-за формализма и имитации деятельности, но в последние годы ситуация улучшается благодаря новым, инициативным кадрам.