Белоруссия обвинила Литву в контрабанде товаров на метеозондах

Представитель Госпогранкомитета Николай Борейко заявил, что страны ЕС заинтересованы в товарах из Белоруссии для их реализации внутри Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Выгодополучатели от контрабанды, переправляемой через белорусско-литовскую границу с помощью метеозондов, находятся в Литве и в целом в ЕС, заявил представитель белорусского Госпогранкомитета Николай Борейко.

«Во всех случаях задержания нами и беспилотных летательных аппаратов, и метеозондов, они были оборудованы GPS-трекерами, либо другими специальными приборами, в которых были SIM-карты литовских мобильных операторов связи», — заявил Николай Борейко в эфире СТВ.

По его словам, это еще раз указывает на то, что «прежде всего в этой деятельности заинтересованы лица, проживающие на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского союза». Он заявил, что страны ЕС заинтересованы в товарах из Белоруссии для их реализации внутри Евросоюза.

Представитель Госпогранкомитета также отметил, что пограничники Белоруссии в первый раз столкнулись с применением метеозондов контрабандистами примерно в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что Литва закрыла последние КПП с Белоруссией якобы из-за налета метеозондов.

