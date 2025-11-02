Белоруссия обвинила Литву в контрабанде товаров на метеозондах

Выгодополучатели от контрабанды, переправляемой через белорусско-литовскую границу с помощью метеозондов, находятся в Литве и в целом в ЕС, заявил представитель белорусского Госпогранкомитета Николай Борейко.
«Во всех случаях задержания нами и беспилотных летательных аппаратов, и метеозондов, они были оборудованы GPS-трекерами, либо другими специальными приборами, в которых были SIM-карты литовских мобильных операторов связи», — заявил Николай Борейко в эфире СТВ.
По его словам, это еще раз указывает на то, что «прежде всего в этой деятельности заинтересованы лица, проживающие на территории Литовской Республики и в целом стран Европейского союза». Он заявил, что страны ЕС заинтересованы в товарах из Белоруссии для их реализации внутри Евросоюза.
Представитель Госпогранкомитета также отметил, что пограничники Белоруссии в первый раз столкнулись с применением метеозондов контрабандистами примерно в начале 2024 года.
Ранее сообщалось, что Литва закрыла последние КПП с Белоруссией якобы из-за налета метеозондов.