Еврейские общины не приняли объяснений муфтия Чечни о словах про врагов Аллаха

Федерация еврейских общин России не приняла объяснения главы духовного управления мусульман Чеченской Республики Салаха-Хаджи Межиева о «врагах Аллаха». Об этом рассказал руководитель департамента общественных связей общин Борух Горин.

Еврейскую общину задели слова муфтия о «врагах».

«Мы не услышали никаких объяснений. Вместо объяснений своих слов [муфтием] было сказано, что все все неправильно поняли, и на самом деле ничего не было, и это все придумали сатанисты. Это мы, конечно, не принимаем», — заявил Горин РБК.

Главный раввин Российской Федерации Берл Лазар выступил с резкой критикой заявления муфтия о том, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм». Данное утверждение было сделано муфтием в ходе ток-шоу «Чеченская история. Война и мир». Раввин охарактеризовал эти слова как оскорбительные для всего еврейского сообщества и представителей иудаизма.

В своем ответе Межиев пояснил, что в упомянутой передаче обсуждались не исключительно «враги Аллаха», а противники всего человечества в целом. Речь шла о «зле, которое объединилось под одним флагом, — Западе», подчеркнул религиозный деятель. Муфтий уточнил, что его высказывания не были направлены против еврейского народа как такового, а касались исключительно «сионистах, которые чинят геноцид».