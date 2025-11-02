Трамп предложил Обаме сыграть в гольф на похоронах экс-президента Картера

Американский лидер Дональд Трамп пригласил экс-президента США Барака Обаму сыграть в гольф — это произошло на похоронах 39-го главы государства Джимми Картера. Об этом в воскресенье, 2 ноября, рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку».
Согласно книге, перед началом церемонии политики непринужденно общались. Они активно жестикулировали и улыбались друг другу.
По словам журналиста, партию в гольф Трамп и Обама так и не сыграли — через некоторое время президент США публично выдвинул в адрес своего предшественника серию обвинений, передает РБК.
До этого член Конгресса США Анна Паулина Луна утверждала, что отношения между Россией и США значительно ухудшились из-за президентства Обамы. Она отметила, что другие лидеры страны поддерживали с Москвой конструктивный диалог.
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, решила, что Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о «российском следе».