Трамп предложил Обаме сыграть в гольф на похоронах экс-президента Картера

Согласно книге, перед началом церемонии политики непринужденно общались. Они активно жестикулировали и улыбались друг другу.

По словам журналиста, партию в гольф Трамп и Обама так и не сыграли — через некоторое время президент США публично выдвинул в адрес своего предшественника серию обвинений, передает РБК.

До этого член Конгресса США Анна Паулина Луна утверждала, что отношения между Россией и США значительно ухудшились из-за президентства Обамы. Она отметила, что другие лидеры страны поддерживали с Москвой конструктивный диалог.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт, в свою очередь, решила, что Обама должен понести ответственность за роль в создании опровергнутой теории о «российском следе».

