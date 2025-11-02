На Крымском мосту с 3 ноября вводится новая процедура: анкета для водителей

Новая процедура оформления для водителей, въезжающих на Крымский мост, вводится с полуночи 3 ноября. Стандартная процедура проверки, которая ранее включала сканирование автомобиля и ручной досмотр, дополнится анкетированием. В специальном бланке водитель должен будет указать марку, модель и госномер транспортного средства, а также отметить наличие электротяги.
Ранее сообщалось, глава Крыма Сергей Аксёнов подписал распоряжение о запрете на проезд по Крымскому мосту со стороны полуострова электромобилей и гибридных авто. Эта мера принята для обеспечения безопасности с учетом рекомендаций силовиков. С 3 ноября водителям, которые укажут, что управляют электромобилем или гибридным транспортным средством, будет предложен альтернативный сухопутный маршрут, а въезд на мост запретят.
Аналогичный документ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев. Со стороны Кубани электромобилям и гибридному транспорту также нельзя въезжать на Крымский мост.
Напомним, у моста также есть и специальные сканеры, через которые проходят автомобили, и вот на этих устройствах сразу и видно, какая именно машина заехала. Электрокары и гибриды просто не пустят дальше. Подробнее о том, как определить тип автомобиля и по какому маршруту указанные авто смогут проехать в Крым или из Крыма, подробно рассказано здесь на KP.RU.