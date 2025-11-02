«Стал любить сына ещё сильнее»: певец Сумишевский поделился своими переживаниями после гибели супруги в ДТП

Перед большим концертом в Кремле 3 ноября Ярослав Сумишевский поделился с KP.RU самыми сокровенными мыслями. В интервью певец откровенно рассказал, как изменилась его жизнь после трагической утраты жены. Он признался, что стал чаще баловать сына, но при этом чувствует за это настойчивый внутренний упрёк.
В 2021 году Ярослав вместе с супругой Натальей попал в серьёзное ДТП под Красноярском — по пути на концерт. Артист получил сотрясение мозга, а жена впала в кому, из которой уже не вышла. Вместе они воспитывали сына Мирослава. После произошедшего певец стал гораздо внимательнее к мальчику и даже корит себя за чрезмерную снисходительность.
«Жизнь полностью изменилась, что тут скажешь… Наверное, изменился и я сам. Стал любить сына ещё больше, оберегать его. Я его балую, он уже не знает, чего на день рождения хочет, потому что у него всё есть. Я не могу ему ни в чём отказать, и сам с этим ничего поделать не могу. Почти не наказываю, и даже корю себя за это», — честно признался Сумишевский.
Сумишевский признался, что погибшая жена до сих пор ему снится, и многое напоминает о ней, но именно работа и дети помогли ему найти силы жить дальше. Он сказал, что отпустил ситуацию, благодаря этим опорам смог встать на ноги, хотя память о Наталье остаётся с ним.
Также артист рассказал, что сейчас счастлив в новых отношениях. У него есть девушка Анастасия, которая не любит публичность и просит не распространяться о ней. Ярослав отметил, что она прекрасно ладит с его детьми и помогает во всех делах.
Недавно российский певец Ярослав Сумишевский признался в белорусских корнях. Он сказал, что приезжает в Беларусь не только с большими концертами и гастрольными турами, но и просто в гости.