В небе над Ростовской областью вечером 2 ноября сбили два беспилотника

За три часа над Ростовской областью уничтожили два БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 2 ноября в воздушном пространстве Ростовской области силами противовоздушной обороны было уничтожено два вражеских беспилотных летательных аппарата. Соответствующая информация была распространена Министерством обороны Российской Федерации.

Согласно заявлению военного ведомства, в период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО была успешно отражена атака беспилотников самолетного типа. Всего за указанный промежуток времени в небе над Россией нейтрализовано восемь воздушных целей украинского производства.

Три БПЛА сбили в небе над Курской областью, два — над Белгородской областью, один — над Республикой Крым.

