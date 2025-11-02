В небе над Ростовской областью вечером 2 ноября сбили два беспилотника

Вечером 2 ноября в воздушном пространстве Ростовской области силами противовоздушной обороны было уничтожено два вражеских беспилотных летательных аппарата. Соответствующая информация была распространена Министерством обороны Российской Федерации.
Согласно заявлению военного ведомства, в период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО была успешно отражена атака беспилотников самолетного типа. Всего за указанный промежуток времени в небе над Россией нейтрализовано восемь воздушных целей украинского производства.
Три БПЛА сбили в небе над Курской областью, два — над Белгородской областью, один — над Республикой Крым.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше