RPI: армия Чехии планирует набрать на службу рекордное число солдат

Власти Чехии намерены набрать на службу в 2026 году около 2250 военнослужащих, это станет рекордным показателем в чешской истории за 20 лет, информирует Radio Prague International.
В материале сказано, что изначально говорилось о 2100 солдатах.
«Госсекретарь Министерства обороны утвердил план набора на 2026 год. План устанавливает число новобранцев на уровне 2250», — заявила пресс-секретарь МО Чехии Магдалена Гинчикова.
Она отметила, что «задача в 2100 новых солдат» была достигнута уже в августе.
В начале текущего года численность ВС Чехии оставляла 28 285 человек, в это число вошли сотрудники военной полиции и разведки, а также студенты Университета обороны.
Максимальное число новобранцев в Чехии было зарегистрировано в 2006 году, тогда в ряды ВС страны вступили 2262 жителя.
Ранее сообщалось, что в Германии могут вернуть воинский призыв при нехватке добровольцев.
Также стало известно, что в ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин.