Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RPI: армия Чехии планирует набрать на службу рекордное число солдат

План набора устанавливает число новобранцев на уровне 2250.

Источник: Аргументы и факты

Власти Чехии намерены набрать на службу в 2026 году около 2250 военнослужащих, это станет рекордным показателем в чешской истории за 20 лет, информирует Radio Prague International.

В материале сказано, что изначально говорилось о 2100 солдатах.

«Госсекретарь Министерства обороны утвердил план набора на 2026 год. План устанавливает число новобранцев на уровне 2250», — заявила пресс-секретарь МО Чехии Магдалена Гинчикова.

Она отметила, что «задача в 2100 новых солдат» была достигнута уже в августе.

В начале текущего года численность ВС Чехии оставляла 28 285 человек, в это число вошли сотрудники военной полиции и разведки, а также студенты Университета обороны.

Максимальное число новобранцев в Чехии было зарегистрировано в 2006 году, тогда в ряды ВС страны вступили 2262 жителя.

Ранее сообщалось, что в Германии могут вернуть воинский призыв при нехватке добровольцев.

Также стало известно, что в ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин.