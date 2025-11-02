Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брата и племянника католикоса Гарегина II задержали в Армении

Брата и племянника католикоса Гарегина II Геворга и Амбарцума Нерсисян задержали по надуманному обвинению сотрудники правоохранительных органов Армении. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщил адвокат Ара Зограбян в своем личном блоге.

Брата и племянника католикоса Гарегина II Геворга и Амбарцума Нерсисян задержали по надуманному обвинению сотрудники правоохранительных органов Армении. Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщил адвокат Ара Зограбян в своем личном блоге.

— Брат католикоса — Геворг Нерсисян со своими сыновьями якобы препятствовал предвыборной агитации. Сегодня следственный орган принял решение о задержании 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна с целью доставки в суд, — уточнил он.

По его словам, «нет даже инцидента, отдаленно похожего на преступление». До этого к племяннику католикоса у ворот его дома подходил неизвестный — он предлагал принять участие во встрече с партией «Республика».

Нерсисян-младший от подобной идеи отказался. После к беседе присоединился отец Амбарцума — Геворг Нерсисян.

— Они втроем поговорили и мирно разошлись. Все это записано на видео. В видеоматериале нет никакого конфликта, — добавил адвокат.

Антикоррупционный суд Армении недавно также арестовал на два месяца мэра Гюмри Вардана Гукасяна.